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  1. В Україні

У Києві знову рекомендують носити маски в місцях скупчення людей

20:16, 8 січня 2024
Влада рекомендувала носити маски в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження COVID-19.
У Києві знову рекомендують носити маски в місцях скупчення людей
Джерело фото: Cheng Feng / Unsplash
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Киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

Про це повідомили у КМДА та зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19.

«Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як ми писали за інформацію МОЗ, протягом тижня (з 24 по 31 грудня) медики виявили 6 746 випадків COVID-19, 1 562 людей госпіталізували до лікарень. Коронавірус забрав життя 39 українців, серед яких — двоє дітей віком до 14 років.

Генеральний директор ВООЗ рекомендує продовжити виокристовувати маски та соціальну дистанцію, щоб уникнути зараження COVID-19.

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