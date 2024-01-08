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На Чернігівщині поліція затримала адвокатку на хабарі за статус непридатності до військової служби

20:06, 8 січня 2024
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність 36-річної адвокатеси, яка «на системній основі "допомагала" чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби».
На Чернігівщині поліція затримала адвокатку на хабарі за статус непридатності до військової служби
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Поліцейські затримали на Черныгывщині адвокатку під час отримання хабаря у 200 000 гривень.

За цю суму громадянин мав отримати позитивний висновок про його непридатність до військової служби після медичного обстеження військово-лікарською комісією.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

Як зазначили у поліції, правоохоронці задокументували протиправну діяльність 36-річної адвокатеси, яка на системній основі «допомагала» чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби.

«Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, фігурантка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів», - зауважують у поліції.

Повідомляється, що жінку затримали під час отримання хабаря. Окрім того, в автомобілі вилучили ще 8 000 доларів, а в ході слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності.

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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