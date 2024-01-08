На Черниговщине полиция задержала адвокатку на взятке за статус непригодности к военной службе

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность 36-летней адвокатесы, которая «на системной основе "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе"».

Полицейские задержали на Черниговщине адвокатку во время получения взятки в 200 000 гривен.

За эту сумму гражданин должен был получить положительное заключение о его непригодности к военной службе после медицинского обследования военно-врачебной комиссией.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

Как отметили в полиции, правоохранители задокументировали противоправную деятельность 36-летней адвокатесы, которая на системной основе «помогала» мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе.

«Заручившись поддержкой членов ВВК одного из медицинских учреждений, фигурантка требовала от военнообязанных от 6000 до 7000 долларов неправомерной выгоды за оформление необходимых документов», - отмечают в полиции.

Сообщается, что женщину задержали во время получения взятки. Кроме того, в автомобиле изъяли еще 8 000 долларов, а в ходе следствия задокументированы многочисленные факты противоправной деятельности.

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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