Хакеры слили в сеть данные клиентов российского «Альфа-Банка»

В опубликованной базе данных содержится персональная информация 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц.

Изображение: freepik.com

Хакерская группировка выложила в открытый доступ клиентскую базу российского «Альфа-Банка». Это персональные данные миллионов клиентов банка.

Об этом хакерская группировка сообщила на своем сайте.

Отмечается, что в опубликованной базе данных содержится информация о ФИО, датах рождения, номерах телефонов, карт и счетов 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц.

Прессслужба банка факт взлома опровергает. В комментарии, который она предоставила российскому пропагандистскому агентству, информацию назвали фейком.

В СМИ пишут, что хакеры обратили внимание на то, что сначала в пресс-службе назвали данные, выложенные в сеть «скомпилированными из нескольких случайных номеров». Но позже сообщения сменили на обвинение в ложной информации.

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