КАС ВС избрал в состав Большой Палаты Верховного Суда судью Олега Кривенду

Судья не осуществлял правосудие с 2017 года, а также отрицал легитимность существования Верховного Суда.

Источник фото: Верховный Суд

Собрание судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 8 января 2024 года заполнило имеющуюся вакансию КАС ВС в составе Большой Палаты Верховного Суда.

Согласно решению собрания судей, в состав Большой Палаты сроком на три года избран судья Олег Кривенда, который недавно был зачислен в состав Верховного Суда.

В этой должности Олег Кривенда заменит судью КАС ВС Александра Прокопенко, который был судьей БП ВС максимально возможные шесть лет подряд.

Второе место во время голосования заняла судья КАС ВС Татьяна Стрелец.

Отметим, что Олег Кривенда еще совсем недавно находился в штате Верховного Суда Украины, а в штат КАС ВС он был зачислен только после того, как 27 декабря вступил в силу закон № 3481-IX от 21 ноября 2023 года.

Согласно указанному закону, пять судей Верховного Суда Украины, не осуществлявшего процессуальную деятельность с 2017 года, получили право на зачисление в штат «нового» Верховного суда.

Также следует отметить, что Олег Кривенда, как и большинство других судей Верховного Суда Украины, отрицал легитимность создания в 2017 году «нового» Верховного Суда.

Например, во время обсуждения на Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики президентского законопроекта № 3711 (об изменениях в Закон «О судоустройстве и статусе судей») 15 июля 2020 года Олег Кривенда отметил следующее:

«Сейчас в законопроекте идет обсуждение о присоединении Верховного суда Украины к Верховному суду. Нельзя этого делать! Обратите внимание, что с 1994 года зарегистрирован Верховный Суд Украины как юридическое лицо. В 2017 году регистрируется еще одно юридическое лицо – Верховный Суд. Без всякого на то основания. В Конституции об этом ничего нет, указа Президента не было, закона об этом не было. Есть только упоминание в Переходных положениях. Ну не может высшая судебная инстанция существовать при таком сомнительном правовом основании! Просим обратить внимание, что никаких правовых оснований для регистрации Верховного Суда не было», – рассказал тогда народным депутатам Олег Кривенда.

Вместе с тем Олег Кривенда в 2016-2017 годах принимал участие в конкурсе на должность судьи «нового» Верховного Суда, однако для того, чтобы получить должность судьи КАС ВС, ему не хватило баллов в финальном рейтинге.

Источник фото: Верховный Суд

Автор: Вячеслав Хрипун

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