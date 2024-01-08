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  1. В Украине

Глава финансового комитета ВРУ Гетманцев раскритиковал идею бронирования работников по имущественному цензу

19:29, 8 января 2024
По мнению Даниил Гетманцева, дискуссия, которая в очередной раз обострилась, не имеет перспектив.
Глава финансового комитета ВРУ Гетманцев раскритиковал идею бронирования работников по имущественному цензу
Источник фото: Виталий Носач/РБК-Украина
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Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев раскритиковал идеи бронирования работников от мобилизации при условии уплаты ими не менее 6 000 гривен в месяц налогов.

Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

«Не платить сейчас налоги, работать “в черную” - это абсолютно аморально. С другой стороны, мы понимаем, что установление критериев в определенных четких цифрах официальных зарплат, тем более, которые существенно превышают среднюю по стране - несправедливо. Ведь получение этой зарплаты - не только и не столько моя воля, сколько условия рынка труда, где, к сожалению, пока спрос на работу превышает предложение. Кроме того, мы понимаем, что уровень зарплат и спрос еще меньше на прифронтовых территориях.

Поэтому такого рода предложения дискредитируют сразу по нескольким признакам (профессия, территория, ВПЛ, имущественное состояние). Это нарушает основной принцип, который должен соблюдаться в воюющей стране - справедливости жертвы.

Жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны все и равно. Иначе, дискредитируется сама идея борьбы и победы», – заявил Гетманцев.

По мнению главы финансового комитета, дискуссия, которая в очередной раз обострилась, не имеет перспектив.

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