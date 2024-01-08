Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС обрав у склад Великої Палати Верховного Суду суддю Олега Кривенду

Суддя не здійснював правосуддя з 2017 року, а також заперечував легітимність існування Верховного Суду.

Кабмін відклав використання Реєстру ветеранів для перевірки факту повторної реєстрації шлюбу дружинами загиблих Захисників України до 2026 року

Уряд відклав проведення такої перевірки за допомогою Реєстру ветеранів з 1 січня 2024 року на 1 січня 2026 року.

Коливання збільшуватимуться: Данило Гетманцев розповів, як може змінитися курс валют

Голова фінансового комітету зазначив, що кінцева мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови.

Період проходження військової служби посадовцям митних органів зарахують до строку перебування у спеціальному званні

Кабмін ухвалив відповідну постанову про зарахування проходження військової служби до строку перебування у спеціальному званні.

Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС

У ВККС повідомили, що навіть певне спрощення процедури добору не дозволить швидко провести новий добір суддів у суди першої інстанції.

  1. В Україні

Голова фінансового комітету ВРУ Гетманцев розкритикував ідею бронювання працівників за майновим цензом

19:29, 8 січня 2024
На думку Данила Гетманцева дискусія, яка в черговий раз загострилася, не має перспектив.
Голова фінансового комітету ВРУ Гетманцев розкритикував ідею бронювання працівників за майновим цензом
Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував ідеї бронювання працівників від мобілізації за умови сплати ними щонайменше 6 000 гривень на місяць податків.

Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Не платити зараз податки, працювати "в чорну" — це абсолютно аморально. З іншого боку, ми розуміємо, що встановлення критеріїв у певних чітких цифрах офіційних зарплат, тим більше, які суттєво перевищують середню по країні – несправедливо. Адже отримання цієї зарплати — не тільки й не так моя воля, скільки умови ринку праці, де, на жаль, поки що попит на роботу перевищує пропозицію. Крім того, ми розуміємо, що рівень зарплат та попит ще менший на прифронтових територіях.

Тому такі пропозиції дискредитують одразу за декількома ознаками - професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, — справедливості жертви.

Жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги», — заявив Гетманцев.

На думку голови фінансового комітету, дискусія, яка в черговий раз загострилася, не має перспектив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду