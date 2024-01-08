Голова фінансового комітету ВРУ Гетманцев розкритикував ідею бронювання працівників за майновим цензом

На думку Данила Гетманцева дискусія, яка в черговий раз загострилася, не має перспектив.

Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував ідеї бронювання працівників від мобілізації за умови сплати ними щонайменше 6 000 гривень на місяць податків.

Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Не платити зараз податки, працювати "в чорну" — це абсолютно аморально. З іншого боку, ми розуміємо, що встановлення критеріїв у певних чітких цифрах офіційних зарплат, тим більше, які суттєво перевищують середню по країні – несправедливо. Адже отримання цієї зарплати — не тільки й не так моя воля, скільки умови ринку праці, де, на жаль, поки що попит на роботу перевищує пропозицію. Крім того, ми розуміємо, що рівень зарплат та попит ще менший на прифронтових територіях.

Тому такі пропозиції дискредитують одразу за декількома ознаками - професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, — справедливості жертви.

Жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги», — заявив Гетманцев.

На думку голови фінансового комітету, дискусія, яка в черговий раз загострилася, не має перспектив.

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