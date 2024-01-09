Кабмин возобновил начисление пени за долги за коммуналку и разрешил прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты

Отменен запрет на начисление штрафов и пени за несвоевременное или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги.

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Запрет начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги, а также запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг их неоплаты или оплаты не в полном объеме упразднены за некоторыми исключениями. Соответствующий мораторий Кабмин отменил постановлением от 29 декабря 2023 г. №1405.

Так, до изменений постановлением Кабмина от 5 марта 2022 г. №206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения» было определено следующее.

До прекращения или отмены военного положения в Украине запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 г. с даты начала по дату завершения боевых действий или временной оккупации территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, потребителей и/или членов их семей, покинувших свое место жительства и предоставивших исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирного дома, другому уполномоченному совладельцами лицу в бумажной или электронной форме справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, или другие документы, подтверждающие их отсутствие в жилом и/или нежилом помещении, доме, в которых они являются потребителями на основании заключенных договоров (с места временного проживания в иностранном государстве, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы и т.п.).

Действие абзацев первого и третьего пункта 1 настоящего постановления распространяется на юридических лиц, которым принадлежит на праве собственности или ином вещном праве жилое и/или нежилое помещение, здание, в котором размещаются и являются конечными потребителями коммунальных услуг внутренне перемещенные лица, если такие юридические лица не имеют права на получение компенсации за потребленные коммунальные услуги при размещении внутри перемещенных лиц в зданиях (помещениях) объектов государственной, коммунальной и частной собственности в период военного положения.

После соответствующих изменений, внесенных постановлением КМУ от 29 декабря,

СТАЛО:

До прекращения или отмены военного положения в Украине запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением (в том числе населением, проживающим в домах, где создано совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительные (жилищные) кооперативы или которым услуги предоставляются управляющим или другим уполномоченным совладельцами лицом по коллективному договору) в территориальных общинах, расположенных на территориях, на которых ведутся боевые действия (территориях возможных боевых действий) , активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы) или временно оккупированных Российской Федерацией, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (до даты прекращения возможности боевых действий, завершение боевых действий, завершение временной оккупации) или если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги (для услуги распределения природного газа с учетом требований Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 15 мая 2015 г. № 285);

прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме услуги населением (в том числе населением, проживающим в домах, где создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительные (жилищные) кооперативы или которым услуги предоставляются управляющим или другим уполномоченным совладельцами лицом по коллективному договору) в территориальных общинах, расположенных на территориях, где ведутся боевые действия (территориях возможных боевых действий, активных боевых действий, активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы) или временно оккупированных Российской Федерацией, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (до даты прекращения возможности боевых действий, завершения боевых действий) , или если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги (для услуги распределения природного газа с учетом требований Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 15 мая 2015 г. .№ 285);

взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 г. с даты возникновения возможности боевых действий/начала боевых действий по дате прекращения возможности боевых действий/завершение боевых действий на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, потребителей и/или членов их семей, покинувших свое место жительства и предоставивших исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирного дома, другому уполномоченному совладельцами лицу в бумажной или электронной форме справку о взятии учет внутренне перемещенного лица, или другие документы, подтверждающие их отсутствие в жилом и/или нежилом помещении, дома, где они являются потребителями на основании заключенных договоров (справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т.п., документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины (на выезд из Украины и въезд в Украину) в соответствующий период времени), или если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги (для услуги по распределению природного газа с учетом требований Правил безопасности систем газоснабжения);

начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дате завершения временной оккупации территорий, включенных в перечень временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины, согласно приказу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, и взыскания задолженности за эти услуги, образованной с 24 февраля 2022 года за соответствующий период оккупации, потребителей и/или членов их семей на соответствующей территории.

Действие абзацев первого и третьего пункта 1 настоящего постановления распространяется на юридических лиц, которым принадлежит на праве собственности или ином вещном праве жилое и/или нежилое помещение, здание, в котором размещаются и являются конечными потребителями коммунальных услуг внутренне перемещенные лица, если такие юридические лица не имеют права на получение компенсации за потребленные коммунальные услуги при размещении внутри перемещенных лиц в зданиях (помещениях) объектов государственной, коммунальной и частной собственности в период военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

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