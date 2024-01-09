ВККС рассчитывала, что документы на конкурс в апелляционные суды подадут от 3 до 5 тысяч кандидатов

В реальности документы для участия в конкурсе на 550 должностей судей апелляционных судов подали 2074 кандидата.

Источник фото: ВККС

Прогноз Высшей квалификационной комиссии судей по количеству кандидатов для участия в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов оказался несколько ошибочным.

Как сообщил еще 6 декабря на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, Комиссия на тот момент рассчитывала, что документы на конкурс подадут от 3 до 5 тысяч кандидатов.

Впрочем, как оказалось уже в январе 2024 года, документы на участие в конкурсе 15-31 декабря подали 2074 кандидата.

Следовательно, прогноз Комиссии оказался слишком оптимистичным.

Кроме того, как сообщала «Судебно-юридическая газета», определенное количество кандидатов, которые в декабре все же подали документы, вряд ли отвечают необходимым квалификационным требованиям. Таким образом, реальное количество участников конкурса может составить даже менее 2 тыс. человек.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.