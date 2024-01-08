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  1. В мире

Джо Байден не планирует увольнять министра обороны Ллойда Остина, который не сообщил о своей госпитализации

18:51, 8 января 2024
В Белом доме заявили, что Байден не рассматривает увольнение Остина.
Джо Байден не планирует увольнять министра обороны Ллойда Остина, который не сообщил о своей госпитализации
Источник фото: AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения министра обороны Ллойда Остина после того, как он не сообщил о своей госпитализации.

Об этом в понедельник, 8 января, журналистам сказал представитель Белого дома, пишет «The Hill».

«Нет… никаких планов по поводу чего-то другого, кроме того, чтобы министр Остин остался на должности и продолжал лидерство, которое… он демонстрировал», — сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Заверения администрации Байдена относительно Остина появились после того, как экс-президент Дональд Трамп призвал уволить главу Пентагона из-за, как он сказал, «ненадлежащего профессионального поведения и невыполнения обязанностей».

Как ранее стало известно, Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений после предварительной операции.

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