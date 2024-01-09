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Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

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Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

08:21, 9 января 2024
В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.
Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект
Источник фото: СМИ
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 8 января решил рекомендовать к принятию в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях №10319, внесенный Кабинетом Министров.

Цель проекта – внедрение налоговых мер, способствующих борьбе со взяточничеством и подкупом иностранных должностных лиц, и он является одной из предпосылок введения международных стандартов и обретения Украиной членства в ОЭСР.

Проектом Закона предложено учесть Рекомендации Совета ОЭСР путем внесения изменений в разделы І «Общие положения», ІІ «Администрирование налогов, сборов, платежей», ІІІ «Налог на прибыль предприятий» и ІV «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.

Такими изменениями, в частности, предусмотрено:

  • дополнение понятий НК обстоятельствами (фактами), которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положениями о том, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины, который обнародуется на его официальном вебсайте;
  • предоставление контролирующими органами в НАБУ уведомления о выявленных во время проверок налогоплательщиков обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды и информировании об этом налогоплательщика;
  • увеличение сроков хранения документов налогоплательщика при получении им информации об обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении им неправомерной выгоды;
  • уплате штрафа плательщиком налога в случае указания им в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий разницы, определенной по результатам выявленных контролирующими органами при проверке обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о неправомерной выгоде, в размере 7,5% от суммы такой разницы ;
  • проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика, в отношении которого вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды и такие действия могли повлиять на сумму расходов, которые были учтены при определении объекта налогообложения;
  • начисление денежного обязательства без соблюдения срока давности, если в отношении налогоплательщика вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды, что могло повлиять на сумму расходов при определении объекта налогообложения;
  • что уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения относительно предложения, обещания или предоставлении неправомерной выгоды не может основываться на указании налогоплательщиком в налоговой декларации по налогу на прибыль разницы, определенной по результатам его проверки контролирующим органом;
  • наложение штрафа на налогоплательщика в размере 50% суммы налогового обязательства в случае совершения им деяний, обусловивших определение контролирующим органом такого обязательства на основании приговора суда;
  • увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым у налогоплательщика есть основания полагать, что имеющиеся обстоятельства (факты) могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды;
  • увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым налогоплательщик получил информацию от контролирующего органа о выявленных им при проверке обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды;
  • увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым вынесен обвинительный приговор суда, которые они осуществляли с целью предоставления налогоплательщиком неправомерной выгоды;
  • невключение в состав расходов физического лица – предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, расходов, по которым есть основания полагать, что имеющиеся обстоятельства (факты) могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины в своем заключении отмечает необходимость нормирования вопроса выявления признаков подкупа иностранных должностных лиц, в порядке, определенном специальным, в частности, уголовным, уголовно-процессуальным законодательством; распространение положений проекта на налогоплательщиков на прибыль, которые согласно абз. 8 пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодекса могут не применять налоговые разницы и субъектов хозяйствования, которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и т.п.

Кроме того, по мнению членов Комитета, проект закона нуждается в дополнении Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» положениями об обязанности НА БУ определять перечень обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и механизму такого определения.

Автор: Наталя Мамченко 

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