Минцифры будет заниматься электронной системой обращения алкогольных напитков, сигарет и жидкостей в электронных сигаретах

Кабмин наделил Минцифры новыми полномочиями по обеспечению функционирования электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

У Минцифры появятся новые полномочия по электронной системе обращения алкогольных напитков и сигарет.

Так, в Положении о Министерстве цифровой трансформации, утвержденном постановлением Кабмина от 18 сентября 2019 г. № 856, подпункт 3 пункта 4 дополнен нормой о том, что Минцифры осуществляет мероприятия по созданию и обеспечению функционирования электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий используемых в электронных сигаретах.

Соответствующие изменения внесены постановлением №5 от 5 января 2024 года.

Среди основных задач Минцифры определили обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере облачных услуг, а в Положении об Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации дополнительно определили, что она осуществляет определенные Законом «Об облачных услугах» полномочия регулятора коммуникационных услуг и другие полномочия по реализации государственной политики в сфере облачных услуг, определенные законом.

Напомним, что в настоящее время Минцифры принимает меры по созданию и обеспечению функционирования системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита»; системы электронного взаимодействия органов исполнительной власти; интегрированной системы электронной идентификации; единого государственного веб-портала открытых данных; Единого государственного вебпортала электронных услуг; Национальной веб-платформы центров предоставления административных услуг; онлайн-платформы взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами и институтами гражданского общества; Единого государственного вебпортала для сбора пожертвований в поддержку Украины United24 и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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