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  1. В Украине

Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги за коммуналку

18:15, 8 января 2024
Мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия.
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги за коммуналку
Источник фото: vn.20minut.ua
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Кабмин упразднил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Исключение – зона активных боевых действий

Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства от 29 декабря 2023 г. № 1405 о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Так, Кабмин упразднил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание штрафов и пени, взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Кроме того, постановлением на временно оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату завершения временной оккупации.

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