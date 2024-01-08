Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за комуналку

Мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Джерело фото: vn.20minut.ua

Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій

Про це йдеться у відповідній постанові Уряду від 29 грудня 2023 року № 1405 про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг.

Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Крім того, постановою на тимчасово окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.