Пенсійний фонд роз’яснив, чи може роботодавець перевірити обґрунтованість видачі електронного лікарняного.
Так, відповідно до Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутися до органів Пенсійного фонду України.
У такому разі проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, здійснюють особи, уповноважені на це правлінням Пенсійного фонду України.
Результати проведення перевірок оформлюються та надсилаються страхувальнику офіційним листом.
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