У разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутися до органів ПФУ.

Пенсійний фонд роз’яснив, чи може роботодавець перевірити обґрунтованість видачі електронного лікарняного.

Так, відповідно до Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутися до органів Пенсійного фонду України.

У такому разі проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, здійснюють особи, уповноважені на це правлінням Пенсійного фонду України.

Результати проведення перевірок оформлюються та надсилаються страхувальнику офіційним листом.

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