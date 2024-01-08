У ще одному Комітеті ВРУ рекомендували доопрацювати урядовий законопроєкт про мобілізацію

Комітет з питань соцполітики рекомендував розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує доопрацювати урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, Комітет одноголосно прийняв рішення рекомендувати головному комітету по цьому законопроєкту, а саме Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроектів.

Також там рекомендували розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків.

У Комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні в понеділок, 8 січня, постановили, що законопроєкт Кабінету Міністрів України про мобілізацію містить корупційні ризики.

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