В еще одном Комитете ВРУ рекомендовали доработать правительственный законопроект о мобилизации

Комитет по вопросам соцполитики рекомендовал разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

Источник фото: armyinform.com.ua

Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует доработать правительственный законопроект о мобилизации

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Комитет единогласно принял решение рекомендовать главному комитету по этому законопроекту, а именно Комитету ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов.

Также там рекомендовали разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

В Комитете Верховной Рады по антикоррупционной политике на заседании в понедельник, 8 января, постановили, что законопроект Кабинета Министров Украины о мобилизации содержит коррупционные риски.

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