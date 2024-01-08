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  1. В Украине

Депутат Херсонского горсовета приговорен к 10 годам лишения свободы за коллаборацию с оккупантами

23:40, 8 января 2024
Обвиняемый, в условиях военного положения принял предложение представителей вооруженных сил рф о сотрудничестве.
Депутат Херсонского горсовета приговорен к 10 годам лишения свободы за коллаборацию с оккупантами
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Депутат Херсонского горсовета приговорен к 10 годам лишения свободы за коллаборацию с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Подольской окружной прокуратуры г. Киева и Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы судом объявлен обвинительный приговор депутату Херсонского городского совета по обвинению в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Прокуроры доказали, что обвиняемый в условиях военного положения принял предложение представителей вооруженных сил рф о сотрудничестве и был провозглашен заместителем председателя военно-гражданской администрации вца г. Херсон.

Находясь на указанной «должности», обвиняемый выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории в оккупационной вца г. Херсон, то есть осуществлял незаконную деятельность, связанную с выполнением организационно-распорядительных функций.

По совокупности доказательств стороны обвинения приговором Малиновского районного суда г. Одессы обвиняемый признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления на 15 лет с конфискацией всего надлежащего имущества. .

Судебное разбирательство осуществлялось в форме специального судебного производства.

Ранее окружная прокуратура сообщила о подозрении сыну указанного депутата, также являющегося депутатом Херсонского городского совета, по факту сотрудничества с государством-агрессором, а также организации и проведении митинга в поддержку действий оккупантов и активном участии в нем (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

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