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Кабмин отложил использование Реестра ветеранов для проверки факта повторной регистрации брака супругами погибших Защитников Украины до 2026 года

Правительство отложило проведение такой проверки с помощью Реестра ветеранов с 1 января 2024 года на 1 января 2026 года.

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Кабмин отложил использование Реестра ветеранов для проверки факта повторной регистрации брака супругами погибших Защитников Украины до 2026 года

17:51, 8 января 2024
Правительство отложило проведение такой проверки с помощью Реестра ветеранов с 1 января 2024 года на 1 января 2026 года.
Кабмин отложил использование Реестра ветеранов для проверки факта повторной регистрации брака супругами погибших Защитников Украины до 2026 года
Иллюстративное изображение: freepik.com
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Кабмин отложил до 1 января 2026 года выполнение с помощью Единого государственного реестра ветеранов войны проверки сведений о повторной регистрации брака супругой (супругом) лиц, указанных в статьях 10 и 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», или регистрацию брака или рождения ребенка детьми погибших лиц, указанных в пункте 1 статьи 10 и статьи 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», достигших 18-летнего возраста.

Соответствующие изменения внесены постановлением от 27 декабря 2023 г. № 1382 в постановления Кабинета Министров от 12 мая 1994 г. № 302 «О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны» и от 1 июля 2022 г. № 783 «О внесении изменений в некоторые постановлений Кабинета Министров Украины о предоставлении статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины».

В соответствии с Положением о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, указанным в статье 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», выдаются удостоверения с надписью «Удостоверение члена семьи погибшего », а членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, указанным в статье 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», выдаются удостоверения с надписью «Удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины».

Детям погибших лиц, указанных в пункте 1 статьи 10 и статьи 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", до достижения ими 14-летнего возраста предусмотренные законодательством льготы предоставляются на основании справки, выдаваемой матери (или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего лица или опекуна) по месту регистрации ребенка.

После достижения такими детьми 14-летнего возраста им выдаются удостоверения с надписью "Удостоверение члена семьи погибшего", "Удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины" соответственно, а после достижения ими 18-летнего возраста им в удостоверение (на правой внутренней стороне) вклеивается новый бланк, который продлевает срок действия удостоверения на следующий год при условии их принадлежности к категориям лиц, указанных в пункте 1 статьи 10 и статьи 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Для проведения проверки сведений о повторной регистрации брака женами (мужчинами) лиц, указанных в статьях 10 и 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", или регистрации брака или рождения ребенка детьми погибших лиц, указанных в пункте 1 статьи 10 и статьи 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", достигших 18-летнего возраста, органы, указанные в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения, используют сведения из Единого государственного реестра ветеранов войны. Таким образом, правительство отложило проведение такой проверки с помощью Реестра ветеранов с 1 января 2024 года на 1 января 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко 

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