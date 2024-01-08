Кабмін відклав використання Реєстру ветеранів для перевірки факту повторної реєстрації шлюбу дружинами загиблих Захисників України до 2026 року

Уряд відклав проведення такої перевірки за допомогою Реєстру ветеранів з 1 січня 2024 року на 1 січня 2026 року.

Ілюстративне зображення: freepik.com

Кабмін відклав до 1 січня 2026 року виконання за допомогою Єдиного державного реєстру ветеранів війни перевірки відомостей про повторну реєстрацію шлюбу дружинами (чоловіками) осіб, зазначених у статтях 10 і 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або реєстрацію шлюбу чи народження дитини дітьми загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 і статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які досягли 18-річного віку.

Відповідні зміни внесені постановою від 27 грудня 2023 р. № 1382 до постанов Кабінету Міністрів від 12 травня 1994 р. № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» і від 1 липня 2022 р. № 783 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України».

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зазначеним у статті 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», видаються посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого», а членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зазначеним у статті 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», видаються посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України».

Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 і статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до досягнення ними 14-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини.

Після досягнення такими дітьми 14-річного віку їм видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України” відповідно, а після досягненням ними 18-річного віку їм у посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, який продовжує строк дії посвідчення на наступний рік за умови їх належності до категорій осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 і статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для проведення перевірки відомостей про повторну реєстрацію шлюбу дружинами (чоловіками) осіб, зазначених у статтях 10 і 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, або реєстрацію шлюбу чи народження дитини дітьми загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 і статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які досягли 18-річного віку, органи, зазначені в абзаці другому пункту 7 цього Положення, використовують відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отже, Уряд відклав проведення такої перевірки за допомогою Реєстру ветеранів з 1 січня 2024 року на 1 січня 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

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