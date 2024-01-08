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Депутата Херсонської міськради засуджено до 10 років позбавлення волі за колаборацію з окупантами

23:40, 8 січня 2024
Обвинувачений, в умовах воєнного стану прийняв пропозицію представників збройних сил рф про співпрацю
Депутата Херсонської міськради засуджено до 10 років позбавлення волі за колаборацію з окупантами
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Депутата Херсонської міськради засуджено до 10 років позбавлення волі за колаборацію з окупантами. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва та Малиновської окружної прокуратури м. Одеси судом оголошено обвинувальний вирок депутату Херсонської міської ради за обвинуваченням у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори довели, що обвинувачений, в умовах воєнного стану прийняв пропозицію представників збройних сил рф про співпрацю та був проголошений заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон. 

Перебуваючи на вказаній «посаді», обвинувачений виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в окупаційній вца м. Херсон, тобто здійснював незаконну діяльність, пов’язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення вироком Малиновського районного суду м. Одеси обвинуваченого визнано винним у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування на 15 років з конфіскацією усього належного майна на користь держави.

Судовий розгляд здійснювався у формі спеціального судового провадження.

Раніше окружна прокуратура повідомила про підозру сину вказаного депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з державою-агресором, а також організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

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