В случае сомнения относительно правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь может письменно обратиться в органы ПФУ.

Пенсионный фонд разъяснил, может ли работодатель проверить обоснованность выдачи электронного больничного.

Так, в соответствии с Законом Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании" в случае возникновения сомнения относительно правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь может письменно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

В таком случае проведение проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для их формирования, осуществляют лица, уполномоченные на это правлением Пенсионного фонда Украины.

Результаты проведения проверок оформляются и направляются страхователю официальным письмом.

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