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Мінцифри буде займатися електронною системою обігу алкогольних напоїв, цигарок та рідин в електронних сигаретах

Кабмін наділив Мінцифри новими повноваженнями щодо забезпечення функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

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Мінцифри буде займатися електронною системою обігу алкогольних напоїв, цигарок та рідин в електронних сигаретах

08:39, 9 січня 2024
Кабмін наділив Мінцифри новими повноваженнями щодо забезпечення функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Мінцифри буде займатися електронною системою обігу алкогольних напоїв, цигарок та рідин в електронних сигаретах
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У Мінцифри з’являться нові повноваження стосовно електронної системи обігу алкогольних напоїв і цигарок.

Так, у Положенні про Міністерство цифрової трансформації, затвердженому постановою Кабміну від 18 вересня 2019 р. № 856, підпункт 3 пункту 4 доповнено нормою про те, що Мінцифри здійснює заходи щодо створення та забезпечення функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Відповідні зміни внесені постановою від 5 січня 2024 року №13.

Також серед основних завдань Мінцифри визначили забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері хмарних послуг, а у Положенні про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації додатково визначили, що вона здійснює визначені Законом «Про хмарні послуги» повноваження регулятора комунікаційних послуг та інші повноваження з питань реалізації державної політики у сфері хмарних послуг, визначені законом.

Нагадаємо, що наразі Мінцифри здійснює заходи щодо створення та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»; системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; інтегрованої системи електронної ідентифікації; єдиного державного веб-порталу відкритих даних; Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг; онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства; Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України United24 тощо.

Автор: Наталя Мамченко 

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