В Пентагоне рассказали о состоянии здоровья своего руководителя

Министр обороны США был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

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В Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в США продолжается госпитализация министра обороны Ллойда Остина, о чем сообщило Министерство обороны в сведениях, обнародованных в воскресенье. Известно, что 22 декабря он перенес медицинскую процедуру, а на следующий день покинул больницу, однако 1 января был вынужден вернуться и попал в реанимацию из-за сильной боли, которую испытал. Об этом сообщает Time.

Генерал-майор ВВС Пэт Райдер, представитель Минобороны США, в заявлении не раскрывал деталей медицинской процедуры или причины последующей госпитализации министра в военном медицинском центре Уолтера Рида. Он указал лишь на то, что Остин восстанавливается и остается в удовлетворительном состоянии. После того, как министр восстановил свои обязанности во вторник, он получил необходимую информацию и дал указания своей команде.

Райдер подчеркнул, что Остин имеет полный доступ к средствам защищенной связи и продолжает контролировать повседневные операции Министерства обороны США по всему миру. Он отметил, что министр общался с президентом Джо Байденом, заместителем министра обороны Кэтлин Хикс, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном и другими высокопоставленными чиновниками.

Пока нет точных данных о дате выписки министра, однако Министерство обороны заявило, что будет предоставлять обновленную информацию о состоянии здоровья Ллойда Остина в зависимости от ее поступления.

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