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В Японии арестовали депутата правящей партии из-за нелегальных доходов

13:32, 8 января 2024
Задержан депутат Либерально-демократической партии за сбор недекларированных политических средств.
В Японии арестовали депутата правящей партии из-за нелегальных доходов
Источник фото: Getty Images
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В Японии депутат, представитель крупнейшей фракции в Либерально-демократической партии, был задержан в воскресенье в связи со скандалом, связанным со сбором политических средств, охватившим его партию, - сообщает Кyodo.

Прокуратура подозревает члена Палаты представителей Йошитаку Икеду в получении в общей сложности 48,26 миллионов иен (около 333 000 долларов США) в течение пяти лет до 2022 года из фондов фракции, когда той фракцией руководил бывший покойный премьер-министр Синдзо Абэ.

Также арестован его политический секретарь, 45-летний Казухиро Какинума. Двух политиков обвиняют в том, что они не включили эти средства в финансовые отчеты.

Генеральный секретарь ЛДП Тошимицу Мотеги сообщил, что партия решила исключить Икеду из своего состава.

Прокуратура взяла под стражу 57-летнего Икеду с целью предотвратить возможное сокрытие или уничтожение доказательств. Они также отметили, что Икеду вступил в сговор с Какинумой, отвечавшим за отчеты о доходах и расходах.

Суть скандала заключается в сборе денег через организацию приемов и вечеров, за участие в которых люди, преимущественно бизнесмены, покупали билеты, делая таким образом пожертвования. Однако эти средства не были задекларированы или отражены в отчетах.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида выразил глубокую обеспокоенность и подчеркнул важность восстановления доверия общества к политике. После ареста депутата фракция извинилась и заявила о готовности сотрудничать со следствием, которое проводит обыски в офисах партии для сбора документов и других материалов, связанных с делом.

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