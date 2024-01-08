Первый шаг к избежанию шатдауна: Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год

Конгресс США, пытаясь избежать возможного шатдауна, заключил соглашение по финансированию правительства в 2024 году на 1,6 трлн долларов.

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Главные лидеры Конгресса США в воскресенье согласовали пакет федеральных расходов на 2024 финансовый год в объеме 1,6 трлн долларов США, что считается первым шагом к избежанию возможного шатдауна правительства. Об этом сообщает Reuters.

Представители Республиканской и Демократической партий договорились об общем уровне федеральных расходов, который составляет 1,59 триллиона долларов. Из этой суммы 886 миллиардов долларов предусмотрено на нужды обороны, а 704 миллиарда - на необоронные расходы.

Согласно отдельным заявлениям от Спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, сумма на необоронные расходы составит 772,7 миллиарда долларов.

Хотя это согласование считается шагом вперед, соглашение не полностью снимает угрозу возможного шатдауна, поскольку существует риск, что его могут не поддержать радикальные члены Республиканской партии в Палате представителей.

Консервативный кокус свободы Палаты представителей уже выразил критику в отношении соглашения о расходах, достигнутого в воскресенье, называя его "полным провалом".

Если обе палаты Конгресса - Палата представителей, контролируемая республиканцами, и Сенат, где большинство принадлежит демократам, не смогут принять 12 законопроектов, необходимых для полного финансирования правительства, до 19 января может возникнуть проблема финансирования федеральных программ, связанных с транспортом, жильем, сельским хозяйством, энергетикой, ветеранами и военным строительством. Финансирование других правительственных сфер, включая оборону, продолжится до 2 февраля.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что соглашение приблизило страну на шаг ближе к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов. "Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", - добавил он.

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