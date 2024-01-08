Перший крок до уникнення шатдауну: Конгрес США узгодив бюджет на 2024 рік

Конгрес США, намагаючись уникнути можливого шатдауну, уклав угоду щодо фінансування уряду в 2024 році на 1,6 трлн доларів.

Джерело фото: Associated Press

Головні лідери Конгресу США у неділю узгодили пакет федеральних витрат на 2024 фінансовий рік в обсязі 1,6 трлн доларів США, що вважається першим кроком до уникнення можливого шатдауну уряду. Про це повідомляє Reuters.

Представники Республіканської та Демократичної партій домовилися про загальний рівень федеральних витрат, який становить 1,59 трильйона доларів. З цієї суми 886 мільярдів доларів передбачено на потреби оборони, а 704 мільярди – на необоронні видатки.

Згідно з окремими заявами від Спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, сума на необоронні витрати становитиме 772,7 мільярда доларів.

Хоча це узгодження вважається кроком уперед, угода не повністю знімає загрозу можливого шатдауну, оскільки існує ризик, що її можуть не підтримати радикальні члени Республіканської партії в Палаті представників.

Консервативний кокус свободи Палати представників вже висловив критику стосовно угоди про витрати, досягнутої в неділю, називаючи її «повним провалом».

Якщо обидві палати Конгресу – Палата представників, контрольована республіканцями, і Сенат, де більшість належить демократам, не зможуть ухвалити 12 законопроєктів, необхідних для повного фінансування уряду, до 19 січня може виникнути проблема фінансування федеральних програм, пов'язаних з транспортом, житлом, сільським господарством, енергетикою, ветеранами та військовим будівництвом. Фінансування інших урядових сфер, включаючи оборону, продовжиться до 2 лютого.

Президент США Джо Байден підкреслив, що угода наблизила країну на крок ближче до запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів. «Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями», – додав він.

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