8 січня: яке сьогодні свято та головні події

8 січня відзначають День обертання Землі.

Джерело фото: objectiv.tv

Сьогодні, 8 січня, в різних країнах світу відзначають різні цікаві свята, зокрема, День повитух та День обертання Землі. У Японії святкують День повноліття, у США - День четвертокласника, у Великій Британії - День плуга і День англійської іриски, у Вірменії - День донора, а в Греції - Гінайкратія.

Яке сьогодні церковне свято

7 січня (20 січня за старим стилем), у церковному календарі сьогодні відзначається пам'ять Іоанна Хрестителя, або Предтечі - Собор Іоанна Предтечі.

Іоанн Хреститель був тією постаттю, яка напророкувала прихід Сина Божого перед Різдвом Христа, хрестив Його у водах Йордану і був свідком явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення.

Він народився у сім'ї літнього Захарії та Єлисавети. Іоанн провів свої перші роки в пустелі, носив простий одяг, харчувався диким медом і акридами, віддавався молитвам та відокремленому життю від гріхів. У пізніших роках він почав проповідувати та хрестити багатьох людей.

Його смерть була наслідком політичних інтриг. Цар Ірода, відтятий словами Іоанна щодо його шлюбу з братовою дружиною, велів відрубати голову Іоанна на прохання своєї дочки.

Це свято у церковному календарі відзначається 7 січня за старим стилем, але може збігатися з іншими святами в різних країнах світу.

Календар важливих подій за 8 січня:

1918 – Під час виступу перед членами Конгресу, президент США Вудро Вільсон запропонував Чотирнадцять пунктів - програму мирної перебудови післявоєнного світу, яка мала сприяти закінченню Першої світової війни;

1919 - У с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини коляда місцевих гуцулів "завершилася" роззброєнням угорської облоги та встановленням української Гуцульської Республіки;

1957 - Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років

1959 - Французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П'ятої республіки;

1961 - Французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності;

1978 - Розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі почалася Ісламська революція в Ірані;

2004 - У Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі.

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