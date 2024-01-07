Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Японії: що обговорили

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Йоко Камікава обговорили низку питань.

Фото: president.gov.ua

У суботу, 7 січня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, передає офіційний сайт Глави держави.

Президент відзначив, що свій перший міжнародний візит у новому році очільниця МЗС Японії здійснює саме до України, що є дуже важливим сигналом підтримки українського народу.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх масованих ракетних ударів росії по українських містах.

Глава держави високо оцінив ухвалення Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України у Вільнюсі під час тогорічного саміту НАТО та наголосив на важливості початку роботи над відповідною українсько-японською угодою про безпекові гарантії для України.

«Започаткування переговорів із Японією щодо двосторонньої безпекової угоди – важливий крок. Налаштовані активно працювати, щоб підписати цей документ якнайшвидше», – зазначив Президент України.

Окрему увагу під час зустрічі приділили активізації взаємодії з Японією в питанні відновлення та відбудови України. Глава держави окреслив пріоритетні галузі співпраці та підтвердив налаштованість активно працювати з японською стороною, щоб забезпечити успішне проведення Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у лютому в Токіо.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, в Україну з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Японії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.