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В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

  1. В Україні

Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Японії: що обговорили

21:36, 7 січня 2024
Під час зустрічі Володимир Зеленський та Йоко Камікава обговорили низку питань.
Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Японії: що обговорили
Фото: president.gov.ua
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У суботу, 7 січня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, передає офіційний сайт Глави держави.

Президент відзначив, що свій перший міжнародний візит у новому році очільниця МЗС Японії здійснює саме до України, що є дуже важливим сигналом підтримки українського народу.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх масованих ракетних ударів росії по українських містах.

Глава держави високо оцінив ухвалення Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України у Вільнюсі під час тогорічного саміту НАТО та наголосив на важливості початку роботи над відповідною українсько-японською угодою про безпекові гарантії для України.

«Започаткування переговорів із Японією щодо двосторонньої безпекової угоди – важливий крок. Налаштовані активно працювати, щоб підписати цей документ якнайшвидше», – зазначив Президент України.

Окрему увагу під час зустрічі приділили активізації взаємодії з Японією в питанні відновлення та відбудови України. Глава держави окреслив пріоритетні галузі співпраці та підтвердив налаштованість активно працювати з японською стороною, щоб забезпечити успішне проведення Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у лютому в Токіо.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, в Україну з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Японії.

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