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В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

  1. В Україні

На Київщині росіянин організував роботу підпільного грального закладу

21:25, 7 січня 2024
Потрапити до підпільних гральних закладів «клієнти» могли виключно за рекомендацією постійних гравців.
На Київщині росіянин організував роботу підпільного грального закладу
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом організації та надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у травні 2023 року громадянин рф, який проживає на території Київщини, організував та керував незаконним гральним бізнесом. Чоловік орендував приміщення у м. Переяслові Бориспільського району, облаштував його і встановив там комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням.

«Він координував дії підлеглих, збирав виручені за азартні ігри гроші та забезпечував фінансування злочинної діяльності своєї групи. До протиправної діяльності організатор залучив трьох жінок, які виконували функції адміністраторів грального залу», - сказано у повідомленні.

Потрапити до підпільних гральних закладів «клієнти» могли виключно за рекомендацією постійних гравців та попереднім телефонним дзвінком. Прийшовши у заздалегідь обумовлений день, відвідувачі сплачували адміністратору грошові кошти, після чого їм видавали пароль для гри.

У прокуратурі зазначають, що адміністратори слідкували за дотриманням відвідувачами правил гри, надавали допомогу при її проведенні, виплачували гравцям гроші у разі їх перемоги, вели облік готівки та виконували інші вказівки організатора.

Під час санкціонованих обшуків у гральних залах та місцях мешкання фігурантів виявлено та вилучено чорнові записи, системні блоки, монітори, маршрутизатори, мобільні телефони, карти пам’яті, готівку та російські паспорти.

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