В Киевской области россиянин организовал работу подпольного игрового заведения

Попасть в подпольные игорные заведения «клиенты» могли исключительно по рекомендации постоянных игроков.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам организованной группы по факту организации и предоставления доступа к азартным играм, проводимым в сети интернет.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в мае 2023 года гражданин россии, проживающий на территории Киевщины, организовал и руководил незаконным игровым бизнесом. Мужчина арендовал помещение в Переяслове Бориспольского района, обустроил его и установил там компьютеры с соответствующим программным обеспечением.

«Он координировал действия подчиненных, собирал вырученные за азартные игры деньги и обеспечивал финансирование преступной деятельности своей группы. К противоправной деятельности организатор привлек трех женщин, выполнявших функции администраторов игрового зала», - говорится в сообщении.

Попасть в подпольные игровые заведения «клиенты» могли исключительно по рекомендации постоянных игроков и предварительным телефонным звонком. Придя в заранее оговоренный день, посетители платили администратору денежные средства, после чего им выдавали пароль для игры.

В прокуратуре отмечают, что администраторы следили за соблюдением посетителями правил игры, оказывали помощь при ее проведении, выплачивали игрокам деньги в случае их победы, вели учет наличных денег и выполняли другие указания организатора.

Во время санкционированных обысков в игровых залах и местах проживания фигурантов обнаружены и изъяты черновые записи, системные блоки, мониторы, маршрутизаторы, мобильные телефоны, карты памяти, наличные деньги и российские паспорта.

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