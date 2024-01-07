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В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

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По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

  1. В Украине

В Киевской области россиянин организовал работу подпольного игрового заведения

21:25, 7 января 2024
Попасть в подпольные игорные заведения «клиенты» могли исключительно по рекомендации постоянных игроков.
В Киевской области россиянин организовал работу подпольного игрового заведения
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В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам организованной группы по факту организации и предоставления доступа к азартным играм, проводимым в сети интернет.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в мае 2023 года гражданин россии, проживающий на территории Киевщины, организовал и руководил незаконным игровым бизнесом. Мужчина арендовал помещение в Переяслове Бориспольского района, обустроил его и установил там компьютеры с соответствующим программным обеспечением.

«Он координировал действия подчиненных, собирал вырученные за азартные игры деньги и обеспечивал финансирование преступной деятельности своей группы. К противоправной деятельности организатор привлек трех женщин, выполнявших функции администраторов игрового зала», - говорится в сообщении.

Попасть в подпольные игровые заведения «клиенты» могли исключительно по рекомендации постоянных игроков и предварительным телефонным звонком. Придя в заранее оговоренный день, посетители платили администратору денежные средства, после чего им выдавали пароль для игры.

В прокуратуре отмечают, что администраторы следили за соблюдением посетителями правил игры, оказывали помощь при ее проведении, выплачивали игрокам деньги в случае их победы, вели учет наличных денег и выполняли другие указания организатора.

Во время санкционированных обысков в игровых залах и местах проживания фигурантов обнаружены и изъяты черновые записи, системные блоки, мониторы, маршрутизаторы, мобильные телефоны, карты памяти, наличные деньги и российские паспорта.

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