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Назвали условия пенсионного обеспечения военнослужащих

21:44, 7 января 2024
Основное условие для назначения пенсии – увольнение военнослужащих со службы.
Назвали условия пенсионного обеспечения военнослужащих
Фото: 24tv.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» от 09.04.1992 № 2262-XII военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.

«К таким военнослужащим относятся лица, которые находились на военной службе, службе в органах внутренних дел, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты , налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины или Государственной уголовно-исполнительной службе Украины и некоторые другие лица, имеющие право на пенсию по этому Закону», - сказано в сообщении.

Основное условие для назначения пенсии – увольнение военнослужащих со службы.

Для таких лиц предусмотрено три вида пенсий:

- за выслугу лет (независимо от возраста, при наличии выслуги 25 лет и более; при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел);

- по инвалидности (если она наступила при исполнении служебных обязанностей или при прохождении службы);

- в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести).

В ПФ отметили, что сохраняется право на пенсию военнослужащих в случае призыва на военную службу.

Пенсии военнослужащих исчисляются из размера денежного обеспечения, учитывая соответствующие оклады по должности, воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия.

Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:

- за выслугу лет - 50-70% денежного обеспичения, в зависимости от продолжительности выслуги;

- по инвалидности - 40-100% денежного обеспичения, в зависимости от группы и причины инвалидности;

- в случае потери кормильца - 30-70% на одного иждивенца в зависимости от причины смерти.

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