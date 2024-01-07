При получении каких доходов налогоплательщик может не подавать налоговую декларацию: ответ ГНС

В налоговых разъяснили некоторые вопросы относительно декларирования доходов граждан.

Главное управление ГНС в Киевской области в связи с началом кампании декларирования доходов граждан, полученных в течение 2023 года, напомнило, что обязанность налогоплательщика по представлению налоговой декларации выполнена и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал:

- доходы, в том числе иностранные доходы, которые согласно Налоговому кодексу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

- доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;

- доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с настоящим Кодексом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с настоящим разделом;

- доходы в виде объектов наследства, которые в соответствии с настоящим разделом облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с пунктом 174.3 статьи 174 настоящего Кодекса.

Также налоговая декларация не подается в случаях прямо предусмотренных Кодексом.

В случае если налогоплательщик обязан подавать налоговую декларацию в соответствии с другими положениями Кодекса, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные этим пунктом.

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