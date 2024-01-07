При отриманні яких доходів платник податку може не подавати податкову декларацію: відповідь ДПС

У податкові роз’яснили деякі питання щодо декларування доходів громадян.

Головне управління ДПС у Київській області у зв’язку з початком кампанії декларування доходів громадян, отриманих протягом 2023 року, нагадало, що обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації виконано і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував:

- доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з Податковим кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

- доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

- доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.

У разі якщо платник податку зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень цього Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом.

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