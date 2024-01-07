Письменники подали до суду на OpenAI та Microsoft через штучний інтелект

Компанії звинуватили у крадіжці інтелектуальної власності для навчання ШІ.

У Манхеттенський федеральний суд США було подано позов письменників Ніколаса Басбейнса та Ніколаса Гейджа проти компаній Microsoft та OpenAI, передає PCMag.

Письменники заявляють, що їхні твори були незаконно використані для навчання ШІ-моделей, які стали основою бізнес-імперії, яку оцінюють у мільярди доларів. За словами письменників, Microsoft і OpenAI займалися масово і навмисно крали твори, які захищених авторським правом.

Це новий етап у низці судових позовів, поданих у листопаді минулого року. Тоді письменник Джуліан Сенктон став першим, хто подав позов одразу проти обох компаній. У ньому вказувалося, що Microsoft є великим інвестором OpenAI та використовує технології останньої для свого продукту Copilot, що підкреслює взаємозв'язок обох технологічних компаній.

Раніше газета The New York Times подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав.

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