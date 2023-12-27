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Газета The New York Times подала до суду на Microsoft і OpenAI: звинувачує у порушенні авторських прав

18:15, 27 грудня 2023
Видання стверджує, що інструменти штучного інтелекту використовують його контент без дозволу.
Газета The New York Times подала до суду на Microsoft і OpenAI: звинувачує у порушенні авторських прав
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Газета The New York Times подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що інструменти штучного інтелекту використовують його контент без дозволу. Натомість компанії заявили, що навчання ШІ за допомогою веб-контенту є «добросовісним використанням».

За словами WSJ, цей позов може мати мати далекосяжні наслідки для майбутнього для видавців новин.

У позові, поданому у середу, газета заявила, що технологічні компанії використовували її контент без дозволу для створення своїх ШІ-продуктів, зокрема чат-бота ChatGPT від OpenAI та Copilot від Microsoft. Ці інструменти були навчені на мільйонах матеріалів, опублікованих у NYT, і використовують цей матеріал для надання відповідей на запити користувачів.

«Позов відкриває новий фронт у багаторічній битві між технологічними та медіа-компаніями за економіку інтернету, протиставляючи одного з найбільших гравців новинної індустрії піонерам нової хвилі штучного інтелекту», - додає WSJ.

OpenAI почав набирати популярність минулого року з випуском ChatGPT, який вразив користувачів тим, що генерував відповіді на запити користувачів про що завгодно - від рецепту сальси до маршруту подорожі до Греції та інформації про історичні події.

Microsoft стала головним партнером OpenAI, погодившись інвестувати в компанію 13 мільярдів доларів в обмін на 49% від її прибутку.

NYT зазначає, що інструменти штучного інтелекту, створені OpenAI і Microsoft, частково побудовані на його контенті, сприяли значному зростанню їхньої вартості.

«Використання цінної інтелектуальної власності інших осіб у такий спосіб без оплати за неї було надзвичайно прибутковим для відповідачів», - стверджує газета.

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