Законопроект Зеленського про НАБУ і САП рекомендовано до прийняття відразу в цілому – рішення комітету

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому законопроект 13533 Зеленського про НАБУ і САП.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 липня рекомендував парламенту прийняти відразу в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Альтернативні до нього законопроекти рекомендував відхилити.

Представляла законопроект на засіданні заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. На засіданні також був присутній очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та директор НАБУ Семен Кривонос.

Член Комітету Максим Павлюк поставив кілька питань Ірині Мудрій. Зокрема, він зауважив, що у деяких статтях законопроекту порівняно з редакцією КПК до внесених законопроектом 12414 змін відсутня згадка про можливість здійснення певних дій в. о. Генпрокурора чи в. о. очільника САП. На це Ірина Мудра зазначила, що це «технічні помилки, які можна виправити на етапі техніко-юридичного доопрацювання».

Також він зазначив, що працівникам НАБУ і наразі заборонено виїзд за кордон, крім службових відряджень, тому виникає питання щодо доцільності розробки окремого акта. На це Ірина Мудра зазначила, що буде розроблено окремий урядовий проект акта.

Офіс Генпрокурора та САП на засіданні зазначили, що підтримують законопроект Президента.

«Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зокрема, законопроект залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

Законопроект Президента доручає Кабміну і НАБУ внести зміни щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень. Однак відповідно до рішення РНБО у 2023 році посадовцям вже заборонили виїзд за кордон – крім службових відряджень та лікування. Відповідна заборона відображена у Правилах перетинання кордону.

Також законопроект передбачає поліграф для працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Втім, як зазначили у НАБУ, вони і так проходять поліграф.

Так, перехідні положення передбачають, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офіс Генпрокурора, ДБР, Нацполіції за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на 2 роки проводить поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офіс Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом СБУ проводить перевірку працівників НАБУ, САП, БЕБ, Генпрокуратури, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 29 липня заявив, що, крім міжнародних партнерів, провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради та урядовцями і «результат має бути забезпечено».

В свою чергу, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що «не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги».

Нагадаємо, раніше у фракції «Слуга народу» заявили, що планують прийняти президентський законопроект без розгляду поправок у другому читанні – тобто, відразу в цілому.

Втім, як проаналізувало наше видання, законопроект потребуватиме техніко-юридичного доопрацювання. Наприклад, у законопроекті замість терміну «воєнний стан» вжито «військовий стан»: «Кабміну та НАБУ доручено протягом одного місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони, на час дії військового стану, виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень».

Автор: Наталя Мамченко

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