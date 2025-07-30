Руслан Стефанчук про НАБУ і САП: Не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону

Спікер Ради Стефанчук пояснив особливості нового президентського законопроекту про незалежність НАБУ і САП.

Фото: Суспільне

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НАБУ та САП не можуть бути повністю безконтрольними і не залежати від загального бачення української перемоги — про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна", коментуючи президентський законопроект №13533 про НАБУ та САП.

Стефанчук наголосив, що в Україні не може бути органів, які діють безконтрольно. На його думку, важливо зберігати баланс: установи мають бути незалежними, але водночас діяти в межах закону та в інтересах держави.

За його словами, документ спрямований на дві ключові цілі: посилення незалежності антикорупційних органів та запобігання впливу з боку РФ на українських посадовців.

"Тому що, ну, не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.

Внесений до Верховної Ради законопроект 13533 щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП погоджений з усіма органами правопорядку. Це збалансований документ, який буде швидко ухвалений — сказала народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

«Судово-юридична газета» аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зеленський повідомив, що обговорив свій законопроект про НАБУ і САП із партнерами та представниками Верховної Ради.

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