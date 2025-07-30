Зарплати військовим у тилу можуть значно підвищити, — депутат Руслан Горбенко

Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що розглядається можливість значного підвищення зарплат для військових, які проходять службу в тилу.

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В Україні розглядається можливість значного підвищення зарплат для військовослужбовців, які виконують службу в тилу. Як зазначив народний депутат від партії «Слуга народу» Руслан Горбенко, поточний рівень грошового забезпечення у Збройних Силах України не відповідає принципам справедливості. Президент уже виступив з ініціативою переглянути це питання. Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

На сьогоднішній день військовослужбовці, що перебувають у тилу, отримують орієнтовно 20 тисяч гривень щомісячно. Водночас бійці, які виконують бойові завдання на передовій, можуть розраховувати на виплати в межах від 100 до 200 тисяч гривень — залежно від рівня небезпеки та складності операцій. Окремо преміюються оператори дронів: тим, хто проводить 30 діб безпосередньо «на нулі», надається додаткова виплата у 100 тисяч гривень.

Руслан Горбенко повідомив, що існує запит від самих військових щодо значного збільшення мінімальної зарплати для тих, хто служить у тилу. Планується, що мінімальна зарплата для рядового складу в тилу зросте щонайменше до 50 тисяч гривень. Для сержантського складу пропонується встановити мінімум 70 тисяч гривень, а для молодших офіцерів — 75-80 тисяч гривень.

Він підкреслив, що гідний рівень заробітної плати для військових є однією з цілей, що відповідає стандартам НАТО.

Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що Верховна Рада 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, пов'язані з фінансуванням Збройних сил України.

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