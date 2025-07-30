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Зарплаты военным в тылу могут значительно повысить, - депутат Руслан Горбенко

08:48, 30 июля 2025
Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что рассматривается возможность значительного повышения зарплат для военных, проходящих службу в тылу.
Зарплаты военным в тылу могут значительно повысить, - депутат Руслан Горбенко
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В Украине рассматривается возможность повышения зарплат для военнослужащих, выполняющих службу в тылу. Как отметил народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко, текущий уровень денежного довольствия в Вооруженных Силах Украины не отвечает принципам справедливости. Президент уже выступил с инициативой пересмотреть этот вопрос. Об этом он рассказал в эфире Вечер.LIVE.

На сегодняшний день находящиеся в тылу военнослужащие получают ориентировочно 20 тысяч гривен ежемесячно. В то же время бойцы, выполняющие боевые задания на передовой, могут рассчитывать на выплаты в пределах от 100 до 200 тысяч гривен – в зависимости от уровня опасности и сложности операций. Отдельно премируются операторы дронов: тем, кто проводит 30 суток непосредственно на нуле, предоставляется дополнительная выплата в 100 тысяч гривен.

Руслан Горбенко сообщил, что существует запрос от самих военных по поводу значительного увеличения минимальной зарплаты для тех, кто служит в тылу. Планируется, что минимальная зарплата для рядового состава в тылу вырастет не менее 50 тысяч гривен. Для сержантского состава предлагается установить минимум 70 тысяч гривен, а для младших офицеров – 75-80 тысяч гривен.

Он подчеркнул, что достойный уровень заработной платы для военных является одной из целей, отвечающих стандартам НАТО.

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что Верховная Рада 31 июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, связанные с финансированием Вооруженных Сил Украины.

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ВСУ зарплата военные

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