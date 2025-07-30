Руслан Стефанчук сообщил, когда Рада может рассмотреть изменения в госбюджет по финансированию ВСУ

Парламент планирует рассмотреть изменения в госбюджет на этот год, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил.

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31 июля Верховная Рада может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, связанные с финансированием Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что военные должны ощущать финансовую и социальную поддержку государства и подчеркнул, что Верховная Рада ожидает внесения от нового правительства проекта бюджета на 2026 год.

По словам Стефанчука, депутаты будут рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год в тот же день, когда будет рассмотрен президентский законопроект об усилении эффективности НАБУ и САП.

"Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и приближение устойчивого и справедливого мира", - подчеркнул Стефанчук.

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