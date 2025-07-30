На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7, вызвавшее цунами — видео

Предупреждение о цунами было объявлено там, на Курильских островах, а также на Аляске и Гавайях и в Японии.

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На Камчатском полуострове произошло самое мощное за последнее десятилетие землетрясение магнитудой 8,7. Первые подземные толчки начались в городе Северо-Курильск в 11:30 по местному времени.

В зданиях дрожала мебель, с полок падали товары, а в автомобилях срабатывали сигнализации.

По данным росСМИ, землетрясения произошли также в Северо-Курильске и Петропавловске. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались толчки силой 7-8 баллов.

Эпицентр землетрясения находился у побережья дальневосточного полуострова Камчатка, отдаленной и малонаселенной части страны.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в регионе объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны.

В Петропавловске-Камчатском частично разрушено здание одного из детских садов.

Сообщается, что это мощное землетрясение в регионе с 1952 года.

После землетрясения Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило о угрозе цунами на полуострове Аляска.

Об угрозе цунами для побережья своей страны сообщило и метеорологическое агентство Японии.

На Гавайских островах действует предупреждение о цунами.

По данным японского общественного вещателя NHK, метеорологическое агентство страны предупреждает о возможных волнах высотой до 1 метра.

До сих пор на Камчатке наблюдаются сильные афтершоки. Говорят, что они продлятся еще в течение месяца магнитудой до 7,5.

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