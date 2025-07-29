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На Днепропетровщине появилась новая военная администрация – Зеленский подписал указ

21:58, 29 июля 2025
Президент Украины подписал указ о создании Терновской городской военной администрации на Днепропетровщине.
На Днепропетровщине появилась новая военная администрация – Зеленский подписал указ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №558/2025 от 29 июля 2025 года, которым предусмотрено образование Терновской городской военной администрации Павлоградского района Днепропетровской области. Документ обнародован в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Согласно указу, Терновская городская военная администрация создается для обеспечения надлежащего функционирования региона в условиях военного положения. Документ поручает Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Днепропетровской областной государственной администрации принять необходимые меры, предусмотренные законодательством, для организации работы новосозданной военной администрации.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, что обеспечивает немедленное внедрение указанных мероприятий. Этот шаг является частью усилий государства для усиления управления на местном уровне в условиях военного положения.

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указ Днепр Владимир Зеленский

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