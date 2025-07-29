На Дніпропетровщині з’явилася нова військова адміністрація – Зеленський підписав указ

Президент України підписав указ про створення Тернівської міської військової адміністрації на Дніпропетровщині.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №558/2025 від 29 липня 2025 року, яким передбачено утворення Тернівської міської військової адміністрації Павлоградського району Дніпропетровської області. Документ оприлюднено відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Згідно з указом, Тернівська міська військова адміністрація створюється для забезпечення належного функціонування регіону в умовах воєнного стану. Документ доручає Генеральному штабу Збройних Сил України та Дніпропетровській обласній державній адміністрації вжити необхідних заходів, передбачених законодавством, для організації роботи новоствореної військової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, що забезпечує негайне впровадження зазначених заходів. Цей крок є частиною зусиль держави для посилення управління на місцевому рівні в умовах воєнного стану.

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