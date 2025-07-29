Мораторій на перевірки бізнесу має працювати бездоганно, – Свириденко

Свириденко обіцяє «чисте поле» для бізнесу – жодних перевірок і зайвої паперової тяганини.

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Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко переконана, що запроваджений мораторій на перевірки бізнесу правоохоронними органами функціонуватиме бездоганно. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, коментуючи підсумки першого тижня роботи нового уряду.

«Не менш важливою темою було запровадження мораторію для правоохоронців на перевірки бізнесу. Ми очікуємо, що цей мораторій буде працювати бездоганно, і бізнес буде займатися виключно питанням розвитку власної справи, працевлаштування людей», – зазначила Свириденко.

Крім того, прем’єр-міністерка повідомила, що уряд розпочав аудит усіх бюрократичних процедур, доповнюючи попередні кроки з їх скорочення, ліквідації чи переведення в цифровий формат. «Наша задача і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитися, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх в першу чергу в оборонний сектор», – підкреслила вона.

Свириденко наголосила, що ці заходи спрямовані на підвищення ефективності державного управління та підтримку економіки в умовах воєнного часу.

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