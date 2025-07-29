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Зовнішнє фінансування України на 2025 рік під контролем, усі серпневі платежі надійдуть вчасно, – Свириденко

21:29, 29 липня 2025
Юлія Свириденко запевнила, що всі зовнішні виплати у серпні будуть вчасно.
Зовнішнє фінансування України на 2025 рік під контролем, усі серпневі платежі надійдуть вчасно, – Свириденко
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Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону запевнила, що ситуація із зовнішнім фінансуванням країни перебуває під повним контролем, а всі заплановані на серпень платежі будуть отримані вчасно.

«Цього року ми як уряд плануємо залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування лише на 2025 рік. Звичайно, ми вже працюємо з нашими партнерами, щоб забезпечити додаткове фінансування та мати впевненість у 2026 році. Якщо говорити про серпень, про найближчі тижні, то всі заплановані на цей місяць платежі надійдуть вчасно. Ситуація із зовнішнім фінансуванням є повністю контрольованою», – заявила Свириденко.

Вона уточнила, що до фінансової підтримки на 2025 рік входить допомога від Європейського Союзу в розмірі 12,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Для отримання цих коштів Україна виконує низку індикаторів, спрямованих на реформування ключових галузей. За словами прем’єр-міністра, у першому кварталі 2025 року з 16 запланованих індикаторів було виконано 14, що стало рекордним показником. Зокрема, одним із останніх виконаних завдань стала реформа Агентства з розшуку та менеджменту активів. Після підписання відповідного закону президентом Україна отримала 560 мільйонів доларів.

Свириденко також повідомила, що два індикатори перебувають на завершальній стадії виконання. Перший – це ухвалення у другому читанні законопроєкту про децентралізацію, другий – розширення штату Вищого антикорупційного суду. «Я ще раз хочу наголосити, що все, що стосується зовнішнього фінансування, ми вважаємо і бачимо, що платежі надійдуть вчасно, і ситуація є повністю контрольованою», – підкреслила прем’єр-міністр.

Крім того, Свириденко зазначила, що уряд розраховує на підтримку Верховної Ради у розгляді змін до державного бюджету на найближчих сесіях. Ці зміни необхідні для повного забезпечення потреб українських військових.

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фінанси Юлія Свириденко

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