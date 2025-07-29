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Внешнее финансирование Украины на 2025 год под контролем, все августовские платежи поступят вовремя, – Свириденко

21:29, 29 июля 2025
Юлия Свириденко заверила, что все внешние выплаты в августе будут вовремя.
Внешнее финансирование Украины на 2025 год под контролем, все августовские платежи поступят вовремя, – Свириденко
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона заверила, что ситуация с внешним финансированием страны находится под полным контролем, а все запланированные на август платежи будут получены вовремя.

«В этом году мы как правительство планируем привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования только на 2025 год. Конечно, мы уже работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году. Если говорить об августе, о ближайших неделях, то все запланированные на этот месяц платежи поступят вовремя. Ситуация с внешним финансированием полностью контролируется», - заявила Свириденко.

Она уточнила, что в финансовую поддержку на 2025 год входит помощь от Европейского Союза в размере 12,5 миллиарда евро по программе Ukraine Facility. Для получения этих средств Украина выполняет ряд индикаторов, направленных на реформирование ключевых отраслей. По словам премьер-министра, в первом квартале 2025 года из 16 запланированных индикаторов было выполнено 14, что стало рекордным показателем. В частности, одной из последних выполненных задач стала реформа Агентства по розыску и менеджменту активов. После подписания соответствующего закона президентом Украина получила 560 миллионов долларов.

Свириденко также сообщила, что два индикатора находятся на завершающей стадии выполнения. Первый - это принятие во втором чтении законопроекта о децентрализации, второй - расширение штата Высшего антикоррупционного суда. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что все, что касается внешнего финансирования, мы считаем и видим, что платежи поступят вовремя, и ситуация полностью контролируемая», - подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, Свириденко отметила, что правительство рассчитывает на поддержку Верховной Рады в рассмотрении изменений в государственный бюджет на ближайших сессиях. Эти изменения необходимы для полного обеспечения потребностей украинских военных.

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финансы Юлия Свириденко

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