Внешнее финансирование Украины на 2025 год под контролем, все августовские платежи поступят вовремя, – Свириденко

Юлия Свириденко заверила, что все внешние выплаты в августе будут вовремя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона заверила, что ситуация с внешним финансированием страны находится под полным контролем, а все запланированные на август платежи будут получены вовремя.

«В этом году мы как правительство планируем привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования только на 2025 год. Конечно, мы уже работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году. Если говорить об августе, о ближайших неделях, то все запланированные на этот месяц платежи поступят вовремя. Ситуация с внешним финансированием полностью контролируется», - заявила Свириденко.

Она уточнила, что в финансовую поддержку на 2025 год входит помощь от Европейского Союза в размере 12,5 миллиарда евро по программе Ukraine Facility. Для получения этих средств Украина выполняет ряд индикаторов, направленных на реформирование ключевых отраслей. По словам премьер-министра, в первом квартале 2025 года из 16 запланированных индикаторов было выполнено 14, что стало рекордным показателем. В частности, одной из последних выполненных задач стала реформа Агентства по розыску и менеджменту активов. После подписания соответствующего закона президентом Украина получила 560 миллионов долларов.

Свириденко также сообщила, что два индикатора находятся на завершающей стадии выполнения. Первый - это принятие во втором чтении законопроекта о децентрализации, второй - расширение штата Высшего антикоррупционного суда. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что все, что касается внешнего финансирования, мы считаем и видим, что платежи поступят вовремя, и ситуация полностью контролируемая», - подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, Свириденко отметила, что правительство рассчитывает на поддержку Верховной Рады в рассмотрении изменений в государственный бюджет на ближайших сессиях. Эти изменения необходимы для полного обеспечения потребностей украинских военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.