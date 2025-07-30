Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

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Группа парламентариев во главе с народным депутатом от «Слуги народа» Анной Бондар зарегистрировала в парламенте законопроект 13528 относительно особенностей регулирования градостроительной деятельности при решении отдельных вопросов, связанных с регулированием земельных отношений.

Как указывают инициаторы, предлагается четко закрепить на законодательном уровне, что выделение площади земельного участка для эксплуатации и обслуживания здания зависит от размеров в плане, функционального назначения объекта, который расположен на таком земельном участке, и нормативно определенной площади, необходимой для эксплуатации, содержания и технического обслуживания здания.

Также законопроектом предлагается урегулировать некоторые пробелы в законодательстве относительно передачи земельных участков для обслуживания многоквартирных домов, в которых созданы объединения совладельцев многоквартирного дома.

Так, Законом «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» от 14 мая 2015 года №417-VIII были внесены изменения в Земельный кодекс, которыми определено, что порядок передачи земельных участков под многоквартирными домами должен быть установлен Кабмином. За 10 лет такой порядок Кабмином не разработан, потому что вопросы земельных отношений требуют урегулирования на уровне законодательного акта, а не подзаконного.

Земельным кодексом предусмотрена безвозмездная передача в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Законопроектом предлагается урегулировать этот вопрос путем безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельными многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

«Передача в собственность осложняется рядом важных практически неразрешимых проблем. А именно, земельный участок может принадлежать на праве общей совместной собственности только гражданам Украины. Юридические лица, являющиеся владельцами нежилых помещений в многоквартирных домах, не могут приобретать права собственности на земельные участки многоквартирных домов. Объединение совладельцев многоквартирного дома как юридическое лицо также не может приобрести права общей совместной собственности. А совладельцы многоквартирного дома распоряжаются земельным участком общей совместной собственности по договору, который должны подписать 100 процентов совладельцев квартир и нежилых помещений, что практически невозможно», — отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, положения ч. 4 статьи 89 Земельного кодекса – «совладельцы земельного участка, находящегося в общей совместной собственности, имеют право на его раздел или на выделение из него отдельной доли, кроме случаев, установленных законом», по мнению авторов, могут привести к неопределенности и судебным спорам при управлении многоквартирными домами.

Следовательно, законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс, законы «О регулировании градостроительной деятельности» и «О землеустройстве».

В Земельном кодексе предлагается установить, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в постоянное пользование объединению совладельцев многоквартирного дома в соответствии со статьей 123 ЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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