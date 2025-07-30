Депутати пропонують закріпити у Земельному кодексі безоплатну передачу ОСББ в постійне користування земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу щодо безоплатної передачі у постійне користування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки.

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Група парламентарів на чолі з народним депутатом від «Слуги народу» Ганною Бондар зареєструвала у парламенті законопроект 13528 щодо особливостей регулювання містобудівної діяльності при вирішенні окремих питань, пов'язаних із регулюванням земельних відносин.

Як вказують ініціатори, пропонується чітко закріпити на законодавчому рівні, що виділення площі земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі залежить від розмірів в плані, функціонального призначення об'єкта, який розташований на такій земельній ділянці, та нормативно визначеної площі, необхідної для експлуатації, утримання та технічного обслуговування будівлі.

Також законопроектом пропонується врегулювати деякі прогалини у законодавстві щодо передачі земельних ділянок для обслуговування багатоквартирних будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Так, Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року №417-VIII були внесені зміни до Земельного кодексу, якими визначено, що порядок передачі земельних ділянок під багатоквартирними будинками має бути встановлений Кабміном. За 10 років такий порядок Кабміном не розроблений, тому що питання земельних відносин потребують врегулювання на рівні законодавчого акта, а не підзаконного.

Земельним кодексом передбачено безоплатну передачу у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом пропонується врегулювати це питання шляхом безоплатної передачі в постійне користування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків земельних ділянок, на яких розташовані їхні багатоквартирні будинки.

«Передача у власність ускладнюється низкою важливих практично не вирішуваних проблем. А саме, земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише громадянам України. Юридичні особи, які є власниками нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках, не можуть набувати права власності на земельні ділянки багатоквартирних будинків. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридична особа також не може набути права спільної сумісної власності. А співвласники багатоквартирного будинку розпоряджаються земельною ділянкою спільної сумісної власності за договором, який має підписати 100 відсотків співвласників квартир та нежитлових приміщень, що практично неможливо», зазначають автори законопроекту.

Крім того, положення ч. 4 статті 89 Земельного кодексу – «співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки, крім випадків, установлених законом», на думку авторів, можуть призвести до невизначеності та судових спорів при управлінні багатоквартирними будинками.

Отже, законопроектом вносяться зміни до Земельного кодексу, законів «Про регулювання містобудівної діяльності» і «Про землеустрій».

У Земельному кодексі пропонується встановити, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно в постійне користування об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку відповідно до статті 123 ЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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