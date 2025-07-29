Мораторий на проверки бизнеса должен работать безупречно, – Свириденко

Свириденко обещает «чистое поле» для бизнеса – никаких проверок и лишней бумажной волокиты.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко убеждена, что введенный мораторий на проверки бизнеса правоохранительными органами будет функционировать безупречно. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, комментируя итоги первой недели работы нового правительства.

«Не менее важной темой было введение моратория для правоохранителей на проверки бизнеса. Мы ожидаем, что этот мораторий будет работать безупречно, и бизнес будет заниматься исключительно вопросом развития собственного дела, трудоустройства людей», - отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что правительство начало аудит всех бюрократических процедур, дополняя предыдущие шаги по их сокращению, ликвидации или перевода в цифровой формат. «Наша задача и сократить бюрократические процедуры, и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь в оборонный сектор», - подчеркнула она.

Свириденко подчеркнула, что эти меры направлены на повышение эффективности государственного управления и поддержку экономики в условиях военного времени.

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